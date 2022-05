Philippe DIVOUX

Professionnel dans l’ingénierie et l’architecture des systèmes de sécurité depuis plus de 7 ans, j’ai acquis une expertise dans diverses technologies incluant SIEM, analyse des vulnérabilités, pare-feu et système de détection d’intrusion.

Mon expérience actuel m’a permis d’être le principal acteur dans la conception et le support à l’exploitation d’un SOC qui supervise le système d’information multi-sites de la Marine Nationale depuis 3 ans.

Je viens récemment d’être certifié CISSP ce qui permet de justifier mes compétences dans le domaine de la sécurité informatique.

Mes connaissances sont aussi centrées sur la gestion des services informatique liées au référentiel ITIL et plus particulièrement sur les contrats de services (SLA).





Mes compétences :

UNIX

Sun Solaris

Microsoft C#

Linux Redhat

Java

C/C++

TCP/IP

SQL

SNMP

Project Management

PostgreSQL

Oracle

NOC

MySQL

Microsoft Project

Linux

ITIL

IBM Rational Doors

Cisco Switches/Routers

CheckPoint Firewall

Bacula

Assembler

Subversion

System Engineering

SIEM

Virtualisation

Security Architecture Desgin

Vulnerability assessment