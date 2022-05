Marié deux enfants



cap\bep\Bp en maçonnerie béton armée au cfa de reims.



apprentissage chez des artisans et ensuite embauché chez spie Batignolles.

Je suis actuellement chef d équipe et souhaite encore évoluer dans mon domaine, pour pouvoir

monter chef de chantier dans quelques années.



Travaux de genie civil,particulier et en milieu nucléaire.