Philippe DOMERC

Après 14 années de management commercial et opérationnel, en agence, puis en direction de groupe, j'ai pris la fonction de directeur des engagements pour l'Auvergne à La Banque Postale.

Rattaché à la Direction des risques groupe, avec 3 missions: la surveillance de la qualité du risque de crédit rattaché aux portefeuilles Auvergne (crédit immobilier, crédit consommation, comptes courants), la validation des dossiers de crédit immobilier hors délégation des managers du réseau, l'attribution des délégations d'octroi et le développement des compétences des managers en ce domaine.

Elle se complète du déploiement de projets en matière de risques et de délégation du réseau d'agences, avec le transfert de décisions des services de middle office aux directeurs d'agence.

Cette nomination a fait suite à la validation du parcours diplômant de l'ITB, au sein du CFPB, en juillet 2017. J'ai souhaité faire cette formation et obtenir ce poste pour ajouter une dimension d'expertise à mon parcours managérial, afin de pouvoir aux enjeux du marché bancaire de demain. Le futur, toujours intéressant à imaginer, pourrait m'amener vers le marché bancaire des professionnels et entreprises ou le patrimonial, avec une portée managériale, deux domaines que je côtoie déjà.



Mes compétences :

animation commerciale

Management / direction d'équipe

développement personnel

banque

Analyse de risque