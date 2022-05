Philippe DONIN DE ROSIERE

Passionné par les nouvelles technologies, j´ai eu la chance de travailler pendant plus de 10 ans chez un opérateur telecom: SFR.

En son sein, j´ai occupé les postes d´administrateur systèmes et réseau, puis de coordinateur informatique, poste durant lequel j´ai pu gérer différents projets.

Soucieux cependant d´élargir mon profil, j´ai suivi durant l'année 2009, une formation au sein de l´IPST CNAM, formation durant laquelle j´ai pu approfondir mes connaissances en modélisation et développement orienté objet.

Pour finir cette rapide présentation, je dois bien vous dire que j'ai la chance d´habiter la campagne du Lauragais dans l´est toulousain et que je suis le père d'un petit Tibor de 4 ans.



Mes compétences :

Développeur Java

JAVA

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Sms

Microsoft SQL

Networker

PHP