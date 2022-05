Philippe DOUERIN

Domaines de Compétences



Management d’un ou plusieurs Ateliers

-Gérer l’activité quotidienne d’ateliers.

-Déployer l’activité et les objectifs d’ateliers à court, moyen et long termes.

-Réaliser les rapports d’activité à la Direction.

-Manager les équipes (5 à 200 personnes) : mise en oeuvre du plan de charge, communication, réalisation des entretiens individuels de suivi, recrutements.

-Adapter les moyens humains et techniques au plan de charge.



Gestion de production et logistique

-Etablir un Plan de Charge prévisionnel, Programme Directeur de Production, Calcul de Besoins.

-Planifier et Ordonnancer des ateliers.

-Gérer et optimiser des stocks.

-Maîtriser les flux internes et externes.

-Concevoir et réaliser des outils de suivi et d’analyse de la production.

-Assurer le suivi des opérations d’achat-approvisionnement, de production, et/ou de distribution des marchandises



Pilotage de la performance

-Animer les relations transversales entre les différents métiers de l’entreprise.

-Manager des projets d’améliorations continues.

-Optimiser les Coûts, la Qualité et les Délais.

-Utiliser des outils méthodologiques : analyse fonctionnelle, Lean Manufacturing, MRP, 5S,….

-Animer des formations interne.



Relation Clients / Fournisseurs

-Maîtriser la satisfaction client.

-Développer une politique achat : négociations, relations de partenariat (sous-traitants, fournisseurs), sécurisation des approvisionnements.



Mes compétences :

Gestion de production

Logistique

Production

Qualité