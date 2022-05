Commercial expérimenté, je maitrise tous les types de distribution avec une aptitude plus prononcée pour la GMS et GSS.

Fort d'un expérience de plus de 20 ans , j'ai travaillé principalement dans deux entreprises leaders sur leur marché respectif (Energizer et Majorette).

J'ai beaucoup apprécié le monde du jouet et son environnement et c'est sur ce secteur que je me suis le plus épanoui.



Mes compétences :

Autonomie