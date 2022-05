Philippe DROUART

Parcours professionnel



En 2015 à ce jour

Chef d'équipe raccordement pour Spie Nucléaire



Au sein du GMES SPIE/CEGELEC chez Spie Nucléaire à Cergy pointoise,

• Chef d'équipe raccordement pour le projet EPR de Flamanville

• Consitution et management d'une équipe de 17 ingénieurs-projecteurs

• Réalisation des schémas de raccordement de système élémentaires pour le projet EPR de Flamanville avec le logiciel d'instrumentation AVEVA.



En 2010

Coordinateur technique et assistant chef de projet au sein SPIE Oil & Gas Services (95)



Au sein de la branche « projets systèmes»,

• Coordination technique du projet AMONT de sécurisation de trois sites industriels en Algérie d’un montant de 16 M€.

• Gestion des différents sous-traitants en France dans les domaines de système d'intrusion, controle d'accès et vidéo surveillance,

• Suivi des études électriques et coordination mise en service sur site.

• Suivi en garantie de deux projets de sécurisation AMONT et GEM jusqu'à la signature de la reception définitive.





En 2007

• Participation à de nombreux appels d’offre de sécurisation de sites industriels Algériens (STS) des régions ouest, centre, amont, GPDF et GEM,

• Participation à l’étude technique de deux projets STS.



En 2005

Adjoint chef de projet au sein SPIE Oil & Gas Services (95)



SPIE OGS est spécialisée dans le domaine des services dans le milieu pétrole-gaz en électricité, automatisme, instrumentation et sécurisation de sites industriels.

Au sein de la branche « projets systèmes»,

• Prise en charge de la gestion de deux projets SCADA en Algérie en phase de mise en service d’un montant de 2 à 3 M€, tout en gardant la responsabilité technique,



En 2001

Coordinateur technique



• Coordinateur technique de deux projets SCADA en Algérie,

• Gestion des différents sous-traitants en France dans les domaines d’automatisme et informatiques industriels,

• Maintenir et entretenir le relationnel avec le client final.



En 1996

Responsable technique au sein du Département Automation



Département de Spie Trindel spécialisé en automatisme et informatique industrielle.

• Conception, gestion et suivi technique, rédaction d’analyses fonctionnelles de divers procédés (Rénovation d’unités de centrales thermiques à Cuba et en Algérie),

• Encadrement d’une équipe de développeurs en automatisme, et suivi technique avec les autres lots (supervision, régulation, électricité, process),

• Simulation en plate-forme et mise en service sur site.



En 1989

Technicien principal au sein de Spie Automation (95)



Filiale de Spie Trindel spécialisée en automatisme et informatique industrielle.

• Rédaction d’analyses fonctionnelles et organiques d’automatisme de divers procédés (centrale thermique en Guinée, rénovations transtockeurs, convoyeurs aériens, usine de revêtement de tubes d’acier, stations de pompage),

• Programmation, suivi fabrication des équipements électriques,

• Mise en place de moyens de simulation en plate-forme,

• Encadrement de techniciens et mise en service sur site.



En 1985

Technicien bureau d’études Spie Batignolles G.T.F



Filiale spécialisée dans la fabrication de tableaux électriques.

• Dessinateur industriel en construction électrique.



Service national effectué dans l’armée de l’air, service météorologie de février 1986 à janvier 1987.



Formation



1983/1985 BTS Electrotechnique (Lyçée technique DIDEROT, Paris)



Mes compétences :

Automatisme

Chef de projet

Coordinateur technique

SCADA

STS

Technique