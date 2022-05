Philippe DROZ

Je suis rentré dans la vie active en 1974, avec un DUT Génie Mécanique en poche.

J ai eu une première expérience dans la société FRAMATOME (devenue AREVA) de 1974 à 1985, puis j ai été recruté par la société ARIES (Fabrication et commercialisation d appareils de mesure nucléaire) où je suis devenu Directeur Ingénierie jusqu à la disparition de cette société en mars 2011.

Depuis le 1er juin 2013, j ai rejoint la société CANBERRA France (BUNM AREVA) pour participer au développement d une nouvelle ligne de produits.

Mes principales compétences sont les suivantes:

- Validation de la pertinence des orientations de développement;

- Support technique lors des négociations commerciales avec les Clients;

- Examen des besoins des Clients, proposition des axes de recherche;

- Evaluation des coûts de développement, gestion des budgets de fonctionnement;

- Développement et industrialisation des produits nouveaux, constitution des dossiers de dépôt de brevets;

- Suivi des fabrications, négociation commerciale avec les sous-traitants;

- Formation des personnels de maintenance sur les nouveaux matériels.

N hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je fasse éventuellement profiter votre entreprise de mes 36 ans d expérience dans le domaine de l industrie nucléaire ...



Mes compétences :

Gestion de projet

Directeur de projet

Analyse des besoins

Conception

Design produit

développement

qualité

nucléaire

recherche

Ingénierie

mécanique

industrie

maintenance