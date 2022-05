Philippe DUBIEILH

Je suis aujourd'hui, et depuis 2 ans et demi, directeur régional Sud-Ouest de l'agence Maetva Direct. Cette société, première agence indépendante de l'Est de la France est spécialisée à l'origine dans la VAD. Implantée à Colmar, Strasbourg et Mulhouse, elle offre désormais sous l'égide de Maetva Agences, forte de plus de 70 personnes, un ensemble de service dans les principaux domaines de la communication média et hors média. Ma mission est de développer, avec l'appui du groupe, l'implantation de Maetva sur la région (recherche de nouveaux clients, développement des clients acquis, conseil stratégique en VAD, conception-rédaction de messages pour mes clients et pour le groupe,...).

De 2000 à 2009, j'étais consultant et concepteur-rédacteur en MD et VAD, ayant précédemment exercé la fonction de directeur de clientèle en agence spécialisées VAD. Mes premières armes, je les ai effectuées comme chef de pub puis directeur de clientèle dans des agences de communication généralistes avant de me spécialiser dans ce domaine.



Mes compétences :

Conception

Conception rédaction

Conseil

Conseil Vente

Directeur de Clientèle

Rédaction

Vente

Vente à distance