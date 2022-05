Philippe DUBOIS

Après un parcours industriel, je suis intimement convaincu du sens et de l’efficacité de conjuguer développement des potentiels humains et performance de l’entreprise.

J’ai choisi de m’impliquer suivant deux axes complémentaires :

L’appui aux entreprises à taille humaine et la formation.

J’accompagne les dirigeants et les équipes des PME à conduire le changement et optimiser la performance industrielle.

Je partage également expérience et savoir-faire comme formateur en management des hommes et des organisations.

Mes spécificités :

Accompagner une organisation artisanale à devenir industrielle

Accompagnement / coaching de dirigeant

Optimiser les performances individuelles, collectives, industrielles avec les équipes de terrain

Management d’équipes pluridisciplinaires