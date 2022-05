Philippe DUBOIS

La satisfaction clients est pour moi la résultante de trois composantes : le produit, le service et la relation de partenariat que l'on va établir avec eux. Ill est plus facile et surtout moins coûteux de fidéliser des clients existants plutôt que d'en créer de nouveaux, même si ces deux axes sont stratégiques dans le développement du portefeuille clients d'une entreprise.

Vous l'aurez compris, ma priorité est de mettre en place une relation gagnant/gagnant entre l'entreprise que je représente et nos clients / fournisseurs.



Mes compétences :

Conduite de projets

Management de la qualité

Service clients

Management d'équipe

R&D and Technological Innovations

Responsable

Rigoureux

SAV