Philippe DUBOIS

Conception de programmes "base de données" en excel - word - access 2010 et suite. Conception sur base de critères rigoureux et/ou lâches. Tous les programmes BD sont très conviviaux et ne demandent que très peu de connaissances. Un fascicule peut être rédigé à l'occasion.

A mon actif:

Programme BD de comptabilité pour une marbrerie et gestion clients et cimetières.

Programme BD pour club sportif : liste de force, challenge, réunion, affilés, adressage de lettre.

Programme BD pour philatéliste et programme BD pour numismate.

Programme BD de gestion client et envoi/réception de lettres.

Programme gestion d'un magasin de maximum 30.000 articles avec gestion clientèle lettre/rapport/rappel....



Mes compétences :

Informatique de gestion

Electricité

Gestion de la relation client

Conception Innovante

Business management