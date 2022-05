Philippe DUCHÊNE

Durant plus de 20 ans dans le développement des affaires à l’échelle mondiale, j’ai acquis une expérience pratique dans la conception et l’exécution de stratégies commerciales globales, et dans l’accompagnement d’équipes de ventes et marketing internationales.



J’ai dirigé, guidé et conseillé des équipes dans une grande diversité de situations d’affaires et de contextes culturels, où mes qualités de négociation et d'écoute ont souvent fait la différence.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Coaching

Management

Marketing

Négociation

Vente