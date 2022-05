Philippe DUCHÊNE

Je suis commerçant. Depuis toujours.



J’ai couvert de nombreux secteurs : de l’alimentaire à l’équipement de la maison, en passant par l’accessoire de mode haut de gamme. J’ai opéré dans l’univers du mass-market comme dans celui du grand luxe. Mes clients ont été surtout des particuliers mais j’ai aussi l’expérience du B2B.



J’ai appris le métier en occupant des postes fonctionnels : études marketing, constitution de l’offre, merchandising, développement produits et achats. J’ai travaillé sur des concepts magasin et fait du développement de réseaux de franchise.

Ensuite, l'on m’a confié des postes de management opérationnel impliquant l’animation de grandes équipes.

Enfin, de façon logique, j’ai été chargé de missions plus stratégiques et politiques en assumant une présidence d’un conseil d’administration.



Générateur de business, j'anime l’entreprise lors de ses mutations importantes ou dans ses difficultés.

Je conçois et déploie une stratégie a la fois de développement d’affaires et d’optimisation des moyens.

Mon action se caractérise ainsi par une analyse fine des opportunités, l’établissement d’un plan stratégique et un pilotage très opérationnel du changement.







Mes compétences :

Retail

Commerce

Gestionnaire

Manager

Créativité

Rigueur