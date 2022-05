Philippe DUCHESNE

Mon activité est principalement bénévole : Mon statut de retraité étudiant m'amène à transmettre mon expérience enrichie par l'Université, à faire du conseil gracieux auprès d'entrepreneurs dans des TPE/PME ou d'associations, de collègues, de condisciples, de salariés dans le domaine qui est le mien.



Outre le rôle du Directeur des relations humaines en PME, essai du professionnel de terrain que je suis paru en 2008 chez Amalthée et disponible désormais en numérique, j'ai abordé en 2013 la problématique typiquement française de la PENIBILITE étendue au stress, document unique, etc.... lequel sujet est gracieusement hébergé sur le blog de communication sociale SpotPink de Carole Blancot "gestionpaiegrhquichoisir.com" avec près de quatre mille visiteurs à ce jour sur ce thème, désormais, mis en place par le législateur et, en cours d'application dans les entreprises !



Mes compétences :

Dialogue social

GPEC

Gestion des ressources humaines