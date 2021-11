Je travaille depuis 1995 à l'INRA, Institut National de Recharche Agronomique, dans le service financier et comptable. Je suis de formation comptable, CAP, BAC. J'ai 47 ans. Je suis quelqu'un de calme, réfléchi tenace et organisé. Je fourmille d'idées, et j'ai beaucoup d'imagination. Je n'apprécie pas les gens qui s'affichent.



Mes compétences :

Imagination