Philippe DUCROCQ

Bonjour.



Expert dans la Supply Chain, je suis le garant des résultats financiers en optimisant les ressources utilisées, les flux amont, flux d'exploitation et les flux aval.

Véritable couteau suisse, j'ai été amené à piloter différents projets en complément des missions de contrôle de gestion et de finance:



*Mise en place de SAP et renforcement du contrôle de gestion avec formation des utilisateurs sur toute la France

*Mise en place de 4 AGV (Automatic Guided Vehicule) de chez jungheinrich

*Refonte d'un site web clients (26 000 Clients) avec digitalisation du processus comptable, (Projet Multi-ethnies)

*Réorganisation logistique novatrice d'un site avec conduite du changement

*Elaboration en groupe de travail d'indicateurs clé pour améliorer la performance et l'efficience,

*Gestion du dossier d'agrandissement de 6.000 m2 d'un site de 15.000 m2,

*Gestion des dossiers RSE et de Performance Energétique (-23% de consommation d'énergie et ROI=2,7 ans),

*Dossier de mise en conformité de bâtiments dans le cadre d'une procédure ICPE

J'assure donc la définition et la conduite du changement pour la logistique, tant au niveau du process que des organisations pour les adapter à l'évolution des ventes et du marché.



Je dispose d'une expertise reconnue dans:

* l'Analyse Financière, du Contrôle de Gestion et du Pilotage des résultats

*la gestion de projets

* la Gestion des Relations Institutionnelles

* SAP, modules FI/CO, SD et LE

* la Réglementation Douanière et la Fiscalité (comptabilité matière)…



Mes compétences :

SAP

SAP FI

SAP CO

SAP SD

SAP LE

BO-BI-Excel-Word

Microsoft Outlook

Oracle

SAP FI AR

SAP IS P