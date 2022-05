CADRE COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ PLUS DE 30 ANNÉES DE PRATIQUE

CHERCHE UN POSTE DE COMPTABLE UNIQUE EN PME

CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE SAP , SAGE , ANAEL , EXCEL (tableaux croisés dynamiques) WORD ...

DE PREFERENCE DANS LA REGION NORD OU OUEST DE L'ILE DE FRANCE.

DYNAMIQUE ET RIGOUREUX

OUVERTURE D'ESPRIT.



Mes compétences :

ouverture d'esprit

RIGOUREUX

Sociable