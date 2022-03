Philippe DUFFAU Membre de l'AGREPI - Agréé du CNPP - Conseiller TMD



- Prévention Sécurité, agréé du CNPP en maîtrise des risques Environnement, Sécurité Incendie et Santé sécurité au travail, Conseiller sécurité transport de matières dangereuses (ADR)

- Recherche Pétrole, Marché Stations-service, Carburants Grande distribution

- Schlumberger, Groupe Carrefour, Auchan France



- depuis 2010 AUCHAN, en charge la prévention incendie, les ICPE (installation classées pour la protection de l'environnement) et la Technique distribution des carburants.



- de 1999 à 2010 dans le groupe Carrefour, responsable des ICPE (installation classées pour la protection de l'environnement) et de la sécurité de la distribution des carburants (2eme distributeur en France) pendant 8 ans. J'élabore les programmes de formations et gère les relations avec les autorités, ministères et DRIRE.

A partir de 2007 au niveau Corporate depuis 2007, je suis en charge de la prévention et sécurité à l'international et de la partie technique des relations assurance.



- directeur commercial et directeur d'usine dans l'agroalimentaire pendant plus de 10 ans en milieu international.



- 11 ans en Afrique en qualité de responsable Maintenance et Sécurité sur appareils de forages pétroliers du groupe Schlumberger.



Ces expériences m'ont permis de développer :

Mon expertise technique dans le domaine du pétrole, de l'environnement, des ICPE, de la sécurité

Ma connaissance des administrations françaises dans le domaine réglementaire

Ma capacité à être force de proposition et de conciliation

Ma capacité à réunir et faire travailler en équipe les compétences nécessaires à la réalisation des projets

Ma pédagogie



Homme de relation, mon réseau permet un enrichissement mutuel par échange de connaissances et d'idées.



Mes compétences :

Sécurité

Prévention

Management

Environnement