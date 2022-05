Philippe DUHAMEL

Plus de 20 ans d'expérience dans les process industriels, la mécanique des fluides, la thermique et la tuyauterie, de manière théorique et pratique.



Gérer, pilote, anticiper et organiser sont mes compétences naturelles.



Très impliqué en tant que leader, mais aussi personnellement, dans l'amélioration continue, la réduction des coûts, l'innovation, le développement et l'éco-conception.



Mes compétences :

Process

Tuyauterie industrielle

Mécanique des fluides

Thermique

Visual Basic for Applications