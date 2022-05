Philippe DUHAMEL

Actuellement Directeur des Rémunérations et des Projets R.H au sein du groupe SEGULA et après presque 25 ans d’expérience dans les différents métiers des Ressources Humaines, je souhaite aujourd'hui capitaliser mes compétences sur un poste de généraliste au sein d’une structure, où la dimension humaine et le développement de ses collaborateurs, sont des outils et un levier indispensables dans la culture du résultat.

Le management d’équipe, l’autonomie, la prise de responsabilité, l’optimisation des organisations, la conduite du changement , la rigueur et la confidentialité, font partie intégrante et naturelle de ma personnalité et de mes valeurs.

Je considère que ma réussite professionnelle passe par ma capacité à faire progresser collectivement les équipes, et à favoriser la réussite individuelle de mes collaborateurs.

Au-delà du secteur d’activité en lui-même, le projet d’entreprise et ses perspectives pour l’avenir, associés aux valeurs humaines des dirigeants qui la compose, sont mes priorités.



Mes compétences :

Recrutement cadres

SIRH

Ressources humaines qualités relationnelles

Administration du personnel