Philippe DUHAMEL

• Responsable transports en charge de la distribution nationale vers les magasins, du transport amont Europeen et du Ecommerce

Un parcours m’ayant permis d’acquérir une très bonne compréhension du fonctionnement d’une Supply Chain et une bonne maîtrise des processus logistique (entrepôt, cross-docking, flux tendu) et des systèmes d’information associés WMS, TMS.

• Professionnel du transport avec 18 années d’expériences acquises au côté de prestataires et chargeurs spécialisés dans l’industrie et la grande distribution.

• Forte capacité à modéliser des schémas transport multimodaux afin de répondre aux organisations complexes sous contraintes et en multi sites.

• Esprit analytique permettant la construction et l’analyse de budget transport conséquent (45 M€)

• Une habitude de travail en mode projet.

• J’aime relever les challenges et mes actions sont toujours orientées vers les résultats fixés



Mes compétences :

Distribution

Logistique

Management

Gestion de projet