Philippe DUMAS

Etude et propositions de services ,Intégration, Support et Projets sur SAP



Specialties: Bid Management, Product management, Business Consulting, Digital transformation, ERP, logistics and e-commerce, T2A Facturation, SAP Processes

Supply Chain, SCM, SRM, CRM, ecommerce, International structures



Mes compétences :

Bid management

E-commerce

Ecommerce

ERP

facturation

International

International Projects

Logistics

Management

Manager

Médical

Microsoft CRM

Pre sales

Product manager

Sales

SAP

SCM

SRM

SRM CRM

Supply chain

T2A