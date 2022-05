Philippe DUMONT

Ex directeur de projet de BOUYGUES TP.

Ayant travaillé en France et à l'international sur des grands projets souterrains.

Expérience qui fait de moi un "spécialiste" des tunnels

Je peux intervenir sur des projets qui démarrent ou en cours mais qui connaissent des difficultés ou d'organisation ou de gestion de contrat.

Ma connaissance de l'entreprise pourrait intéresser une compagnie d'assurance pour évaluer les sinistres lies aux TP, ou un maitre d'oeuvre en difficulté avec l'exécution d'un contrat.

Je ne cherche pas a me faire embaucher, étant a la retraite, mais a intervenir au cas par cas, pour des missions ponctuelles jusqu'à quelques semaines, en France ou a l'international anglophone.



Mes compétences :

Diriger un projet dans son ensemble

Gestion