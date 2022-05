Philippe DUMOULIN

En tant que projeteur du bureau d'études, j'ai en charge l'ensemble des parties électricité, instrumentation et automatismes sur les projets neufs.

Participation aux différentes analyses fonctionnelles et réunions sécurités des pré-projets.

Consultations du matériel, commandes et suivi auprès des fournisseurs.

Suivi technique des chantiers et des coûts sur les différents projets.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Gestion de projet

Aptitudes relationnelles

Gestion de la relation client

SAP