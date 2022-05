Philippe Dupont KAMDEM K.

Né au Cameroun, Philippe Dupont est originaire de l'ouest. De nature très jouer lorsqu'il faut blaguer, et très engager lorsqu'il faut travailler. Je suis titulaire d'une Maitrise de finance et comptabilité à l'université de Douala.

Après les études supérieures, j'ai enseigner pendant un temps avant de jeter la blouse pour me consacrer essentiellement à mon activité principale, à savoir le secrétariat, puis les cybercafés du aujourd'hui j'en suis promoteur en parallèle avec un emploi que j'occupe à temps partiel.

âgé de 33 ans à nos jours, je recherche une stabilité dans le monde professionnelle.



Mes compétences :

Analyste financier

Gestionnaire

Gestionnaire de stock

Imprimantes

Informatique

Maintenance

Maintenance informatique

STOCK'