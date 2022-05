10 ans d'expérience dans l'édition logicielle CRM avec le logiciel Vente Partner et Efficy CRM.



Un objectif : offrir à nos clients une solution sur mesure et un service adapté.

Une double activité : éditeur et conseil.



Mes compétences :

Audit

Business

Business Object

Conseil

Essbase

Hyperion

Intégration

Microsoft CRM