Philippe DURAN

Courtiers aériens: affrètements d'avions et d'hélicoptères à la demande pour vols d'affaires et privés, VIP, événementiels, déplacements sportifs, vols médicaux, fret urgent, dépannages industriels, AOG, prises de vues et surveillances aériennes, soutien logistique aérien. Aerocorp est disponible H24 - 7j/7 pour répondre à vos besoins de transports aériens (urgences au 0 180 866 180).

Air charter brokers : jets and helicopters on demand for business and private flights, vip, events, sports travel, medical flights, urgent cargo, industrial parts, AOG, aerial photography and surveillance, air logistics support. Aerocorp is available 24/7 for your air charter request (emergencies +33 180 866 180).