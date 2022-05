Philippe DURAND

J'ai 50 ans, issu d'une formation très rigoureuse, je suis chef de service dans un service du ministère

de la défense que je ne peux citer. En contact rapproché avec de très hautes autorités de l'état. Dans ma carrière j'ai eu mainte fois des objectifs à réaliser, chose que j'ai faite avec succés - J'aime le travail en équipe, et je sais diriger des personnels - Je pense être un très bon animateur afin que les gens de cultures et de mentalités différentes arrivent à travailler ensemble. J'ai toujours à l'esprit les intérêts de l'entreprise pour laquelle je travaille.

J'adore le contact et les difficultés qui sont là pour être surmontées. Au delà de tout ceci, je suis

sérieux (militaire), rigoureux, mais également social.J'adore le travail bien réalisé mais surtout

celui qui permet à l'entreprise de progresser. Je

parle l'espagnol, je sais me servir de l'outil infor-

matique. Ma formation d'architecte (bac F8) et trois

ans d'études supérieures m'ont permis de pouvoir me

positionner dans la vie civile. J'ai horreur des em-

ployés qui sont présents pour tirer au flanc et mettre en péril "la société".

J'aimerai faire parti d'une équipe "gagnante" dans

n'importe quel secteur d'activité.

Je suis disponible dans quelques mois, mais je peux

m'arranger pour commencer une nouvelle activité selon

les besoins de cette nouvelle équipe.

Excessivement motivé, j'ai aujourd'hui besoin d'un nouveau chalenge à honorer. Mon travail devra se situer dans le secteur de l'aude (Narbonne) ou de ses environs.

Je suis à votre entière dispositon. Etudie n'importe quel secteur d'activité. Capacité rapide à ma sentir bien dans secteurs différents ( multiples valeurs apprises au ministère de la défense.



Mes compétences :

Appliqué

Comptes rendus

Diriger

Diriger une equipe

Enquêtes

ouverture d'esprit

RIGOUREUX

Sécurité