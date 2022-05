Philippe DURAND

Depuis Nov'09, j'appartiens au groupe pétrolier suisse ADDAX/ORYX pour lequel je suis détaché en Tanzanie (Dar es Salaam) comme Managing Director de sa filiale TIPER (Tanzania International Resources LTD), ancienne raffinerie rachetëe au groupe Agip, et qui constitue un tr's important carrefour dímportation et de stockages d'hydrocarbures. Le gouvernement de la Tanzanie détient 50% de TIPER, comme le groupe ORYX.



J'étais membre du Groupe pétrolier Shell de 1980 ã 2008. Carrière essentiellement internationale (Gabon, Angleterre, USA, Maroc, responsabilités relatives à plusieurs pays d'Europe etc) dans différents postes de Direction Générale, mais aussi d'Account-Manager (secteur Chimie ou Pétrole / distribution), et de Chef de Projet (direction de l'organisation et IT).



Au début 2009, j'ai participé à l'activité Conseil d'ICR, une société d'ingénierie en France pour laquelle j'ai notamment mené une étude stratégique pour le Banque Mondiale / SFI aux Comores, pour le compte du cabinet d'economistes (ICEA à Paris).



Formation initiale de PHD en Physique avec une expérience de 4 ans dans le contexte du CNRS à l'Université de Clermont-Ferrand.



Mes compétences :

Business

Business development

Consulting

Crisis management

Directeur général

Energie

General manager

HSE

International

Management

Management international

Manager

Mobilité

pétrole

sustainable development