Philippe DUTHEIL

Dans ce contexte économique difficile, où la visibilité reste réduite et les ressources financières rares, le FSI et la Caisse des Dépôts mettent à la disposition des PME française à potentiel un nouvel outil de financement devant leur permettre de réaliser leur projet de développement.



Passionné par les aventures entrepreneuriales, je suis à votre disposition pour discuter de vos projets, et le cas échéant, vous accompagner dans leur réalisation.



Bien cordialement,



Mes compétences :

Fusion Acquisition