Philippe DUVAL

Ingénieur management de projets informatiques ayant une expérience en R&D (nouvelles technologies associées aux environnements virtuels) et Production (Maintenance et évolution d'applications Web) je me suis spécialisé dans les méthodes de gestion de projet et les concepts d'usine logicielle.



Compétences fonctionnelles : gestion de projets, méthodes agiles, management de l'innovation, management des connaissances, veille technologique.



Compétences techniques : modélisation UML, programmation orientée objet, langages Java, C++, python et AS3, OpenGL, environnements Visual Studio 2005-2010, Eclipse et Qt Creator, Subversion, Virtools, Maya, Matlab, développement Android et Windows Phone 7.



Compétences métier : SOA, webservices, usine logicielle, intégration continue, réalité augmentée, interfaces immersives, rendu stéréoscopique, simulation numérique, pipeline de production d'applications multimedia.



Mes compétences :

Réalité augmentée

Scrum

Veille technologique

Java

Agile

Gestion de projet

Spring Framework

Maven

Test management