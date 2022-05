Ludwig HOTTOIS

Motivé par la création et les nouvelles technologies, je suis toujours à la recherche de projets ambitieux et innovants.



Ancien étudiant du Master E-Service à l'USTL de Villeneuve d’Ascq, je suis maintenant Ingénieur études et développements au sein d'Atos Worldline depuis juillet 2012.



Je suis passionné par les domaines de l'UI et l'UX, tout ce qui est création web et mobile.



Les projets qui m’intéressent sont ceux qui sont utilisés de manière directe par des utilisateurs, par exemple des dashboard, des app web, des interfaces d'admin ou des interfaces grand public (comme mon client actuel AuchanDirect.fr).



L'idée est d'apprendre et partager tout ce qui peut améliorer et rendre agréable ou pratique l'utilisation d'un service.



Je travaille majoritairement avec Tapestry de par l'utilisation qu'en a au sein de mon entreprise, mais je m'intéresse de même à Angular JS, Play Framework, tout ce qui a pour but d'innover dans ce domaine.



Mes compétences :

Java

JavaScript

HTML 5

CSS 3

CSS

XHTML 1.0 strict

Tapestry 5.3

Tapestry 5.1