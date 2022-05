Responsable Informatique Réseau de Distribution General Motors France : Le lien entre les besoins des utilisateurs chez GM France, GM Europe, le Réseau de distribution et les fournisseurs informatique.

Au cours de ses années passées au sein d'un constructeur au service de son réseau, j'ai acqquis une connaissance de tous les métiers de l'Automobiles, principalement en Marketing et process de ventes et apres-ventes.



Consultant / Formation Informatique Automobile

Philippe Duval

janvier 2014 – Aujourd'hui (3 mois)France

En parallèle de mon poste chez GM France, je suis disponible en tant qu'autoentrepreneur.



Mon objectif est d'accompagner dans leurs changements informatique notamment Logiciel (DMS) les concessions automobiles.







Mes compétences :

Automobile

DMS

Info

Formation