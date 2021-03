Stéphane PROLONGEAU

J'excerce ma passion de l'automobile depuis 20 ans chez Ford France.

Mes différentes fonctions m'ont permis d'intervenir dans la majorité des segments du marché automobile, sur la quasi-totalité du réseau français: particuliers, utilitaires, VN comme VO, B2B et services, en Ventes comme en Marketing.

Mes domaines d'intervention :

- Marketing et stratégie produits, véhicules particuliers et véhicules utilitaires.

- Opérations à la direction des ventes VN et à la direction des opérations Services

- Animation-développement réseau et franchising

- Méthodes et organisation,

- Ventes directes et indirectes.

- management et chef de département.

avec des équipes sièges et terrain



Ces expériences m'ont permis d'être au début de success stories comme Ford Lease ou la mise en place des centres Ford Utilitaires et d'augmenter la part de marché VU de 1 point durant mon expérience de Brand Manager VU.



Mon objectif est d'enrichir mes compétences et connaissances, aussi bien dans le domaine professionnel que personnel.



Mes compétences :

Animation de réseau

VENTES ET ORGANISATION COMMERCIALE

Ventes directes

Marketing

Management

Chef de produits

Manager

Franchise

Ventes

Automobile

Grands comptes

Réseau

Stratégie marketing

Direction commerciale

Anglais comme langue de travail

Brand Manager