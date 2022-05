Votre objectif est d’assurer une gestion rigoureuse des procédures civiles d'exécution !

Le mien est de rejoindre votre équipe.

En effet, après une expérience conséquente en cabinet d’huissier, je souhaite mettre à profit et

transférer mes compétences juridiques et relationnelles.

Je mets donc à votre service :

- Ma rigueur concernant la gestion des dossiers : étude des candidatures, rédaction des baux,

veille sur le règlement des loyers, mise en place de contentieux si nécessaire,…

- Ma réactivité concernant les modifications des lois et décrets.

- Mes qualités relationnelles qui me permettent d’avoir un bon contact avec les locataires ou

les propriétaires.

Je me tiens à votre disposition pour un entretien.

Dans l'attente de votre réponse et de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Monsieur le

Directeur l'expression de mes salutations distinguées.

Philippe EFFRANCEY



Mes compétences :

Polyvalent