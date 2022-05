Madame,Monsieur,



Vous êtes à la recherches d’un proche collaborateur sur qui vous pouvez avoir toute confiance, aussi je me propose d’occuper ce poste.



Au sein de votre entreprise je peux vous apporter mon expérience, mes compétences, ma motivation et une volonté intacte, apportant ainsi à votre structure notoirement connue une dynamique certaine.



Je suis certain que de notre collaboration future ne découlera que sur des aspects positifs aussi bien que pour vous que pour moi.



Dans l'attente de vous de vous rencontrer, très rapidement.



Cordialement.



Votre bien dévoué

Philippe EFFRANCEY



Mes compétences :

Microsoft Office