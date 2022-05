Philippe ELLOY

Expériences Nationales et Internationales.



- Compétences acquises sur des postes fonctionnels et opérationnels dans les domaines du Développement commercial, Stratégie, Management et animation d’équipes, Gestion de Projets, Recouvrement, Marketing, Fidélisation, Assurances, Vente à distance, Ressources Humaines, Développement d’activités Internet …

- Connaissance de la banque de réseau et des produits bancaires

- Expertise globale des lignes métiers et départements supports du crédit à la consommation



SOCIETE GENERALE. UKRAINE.



Membre du comité de direction, en charge, dans un environnement de crise économique, des directions :

- Développement & Stratégie,

- Réseau bancaire,

- Recouvrement,

- Commercial & Marketing,

- Ventes Directes à distance.



Objectifs : optimiser la gestion des couts et du risque de Prostofinance (2.400 employés, 22 agences) en situation de Run Off et restructurer l’activité du réseau bancaire Profinbank (12 agences bancaires, 200 employés).



EXPERIENCES PRECEDENTES : GROUPE SOCIETE GENERALE, GROUPE BNP CETELEM

Commercial & Marketing Manager

Directeur commercial

Directeur Grands Comptes

Directeur d'Agence

Attaché Commercial



Mes compétences :

Animation

Animation d'équipes

Assurances

COMMERCE

Commercial

Développement

Développement commercial

E commerce

Fidélisation

Gestion de projets

Management

Marketing

Marketing fidélisation

Recouvrement

Ressources humaines

Stratégie

Vente

Vente à distance