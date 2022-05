Philippe EMAMI

Sans cesse à la recherche d'idées et de concepts nouveaux, tant dans le domaine du Design Automobile que dans tous les autres domaines de la Création, je m'inspire de la Nature qui nous entoure pour trouver de nouvelles formes associées à des fonctions utiles.



J'ai appris à observer la Nature, à l'écouter et surtout à la respecter, notamment en observant les étoiles.

Elle m'aide à rester humble et me répond par l'inspiration qu'elle me donne au quotidien.



Quel plaisir alors de garder les pieds sur Terre et d'avoir le tête dans les Etoiles !









Mes compétences :

Design

Astronomie

Voyages

Restauration automobile