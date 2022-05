Philippe Emmanuel DIVINE

Solide compétence industrielle: chef de projet de restructuration (Flins) ou de construction (Chine) d'usines.

Nombreuses expériences internationales: Allemagne, Espagne, Chine, Turquie, Angleterre.

Pratique approfondie des partenariats: agent de liaison avec Nissan, chargé de projet avec GM, Daimler et un partenaire chinois.



Formation :

Ecole Polytechnique

Ecole Nationale des Ponts et Chaussees

RWTH Aachen

INSEAD



Langues:

Allemand, Anglais, Espagnol et Français courants

Notions d'italien et de chinois.



Mes compétences :

Automobile

International

Partenariats

Peinture

peinture industrielle