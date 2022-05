Philippe EMORINE

Directeur Infrastructure IT pendant13 ans.

Management d'une équipe de 12 personnes.

Mise en place de process ITIL

Implémentation d'une urbanisation cadastrale du SI.

Conduite de projets stratégiques nationaux et internationaux :

- Externalisation d'un datacenter

- Déménagement du siège social France (80 personnes)

- Mise en place de la VoIP

- Implémentation d'un Plan de Secours Informatique

- Migration vers Office 365

Implémentation de nouveaux liens WAN



Mes compétences :

Gestion budgétaire

ITIL

Management

SAN

Support

Support utilisateurs

Virtualisation

Gestion de projets

Infrastructure IT

Infogérance

Connaissance du marché

Relation avec les fournisseurs

Urbanisation cadastrale des SI

VMware

PRINCE2 methodology

Datacenter

PC Hardware

Innovation

LAN/WAN

Management de projets

Management d'équipes

Gestion de projet

Storage Area Network

Data Centre

VoIP (Voice over IP)

LAN/WAN > WAN

IBM AS400 Hardware

Consolidations

Cisco Switches/Routers

Apple Mac

Alcatel

Contract Management

Virtualization

Cloud computing