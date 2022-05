Philippe ESCANDE

En recherche de position de responsabilité produit / opérations dans un environnement dynamique.

Avec une expérience de 20 ans en France et à l'international dans les télécoms, à différentes positions en tant que responsable de ligne de produit, responsable qualité, conceptions et validations logicielles, gestion de projet, gestion d'équipe, je puis vous apporter mon expertise dans les domaines de :

- gestion de ligne de produit

- engagement client

- gestion de projet et de programme

- opérations

- système qualité, audit qualité (ISO9000/TL9000, CMMI)

- conformité et sécurité

- processus de cycle de vie, gestion des exigences

- mesures de l'activité/reporting

- méthodes de conception logicielle, vérification, méthodes agiles

- télécommunications sans-fils (2G/3G/LTE), gestionnaires de réseau (OAM)

- expérience internationale avec des clients dans différents types de pays (Etats-unis, Hong Kong, Taiwan, Australie, ...) et de collaboration avec des équipes à distance (Chine, Inde, Canada,...)