Philippe ESCOFFIER

# Expertise technique



Suivi d’une station de traitement physico-chimique des eaux usées sur site industriel, suivi des rejets (prélèvements, analyses), fonctionnement et entretien.



Conduite de campagnes de mesures de la qualité de l’air, exploitation de données et rédaction d’un document de synthèse.



Conduite de projets : unité de dépoussiérage, lignes de vie au poste de travail.



Evaluation des risques au poste de travail.

Veille réglementaire : normes, législation courante et ICPE.



Rédaction de dossiers d'exploitation en regard de la réglementation ICPE





# Formation, sensibilisation



Pédagogie de la formation; Rédaction de supports et animation de formations HSE.



Supervision des arrêts techniques annuels, établissement des plans de prévention, accueil et formation des personnels intervenants, gestion des entreprises extérieures, audits HS.



Suivi du personnel (fiche d’exposition aux agents chimiques dangereux et CMR) gestion des parcours de formation.





# Amélioration continue



Analyse d’accident, rédaction de rapports d’accident et formateur et garant de la méthode d’arbre des causes.



Etudes de déviation, suivi et cotation de fiches incidents et instruction des projets de modification.



Rédaction de procédures et instructions dans les systèmes qualité et environnement.



Audits de terrains et procédures, préparation et participation aux audits de certification ISO 9001, 14001, MASE.



Mes compétences :

Veille réglementaire

Gestion des déchets

Sécurité

Environnement

Santé