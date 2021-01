Ma personnalité:

Je suis principalement quelqu’un qui fédère. Tout comme dans le sport, je réussis à emmener mes partenaires vers le but défini.

Pragmatique et déterminé de caractère, je privilégie toujours et avant tout la communication. Cela me permet de « désamorcer » des situations conflictuelles et de faire adhérer les parties prenantes à une cause commune.



Mes compétences :

Télécommunications

Marketing

Management

Informatique

Gestion de projet

Business development

Développement commercial