Philippe ETIENNE

Après des études à l'ENC et l'obtention d'un BTS publicité, j'intègre en 1975 une petite agence de publicité puis rejoins ensuite la société d'affichage Giraudy où je reste deux ans avant un passage chez l'annonceur (vins Nicolas) de sept ans. Je réintègre ensuite une agence en 1984, puis une autre en 1987, en tant que directeur de création.

Je crée Publiland fin 1992 et en suis depuis cette date le gérant.



Mes compétences :

Business

Business to business

E mailing

Écologie

Identité Visuelle

Image de marque

Internet

Mailing

Signalétique