Philippe ETIENNE

"Ce que tu as, beaucoup peuvent l'avoir,

mais ce que tu es, personne ne peut l'être."

Dorénavant titulaire du titre professionnel de Formateur, mon parcours précédent fût d'exercer la menuiserie de fabrication et de pose,d'un passage chez les Compagnons du Devoir, de compétences dans le bâtiment second œuvre en divers lieux géographique. La capacité à retransmettre mon métier mais également d'autres compétences personnelles et humaines acquises seront un atout pour intégrer la structure ayant besoin de mes services.



Mes compétences :

Associations sportives

Organisation

Rigueur

Relations humaines

Analyser écouter réfléchir agir

Relationnel

Adaptabilité

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word