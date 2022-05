Philippe ETIENNE

J’ai créé et développé PhE Communication pour vous accompagner dans les domaines suivants :

- La communication des dirigeants et du management : comment renforcer vos compétences en communication pour gagner en leadership

- Le management de la fonction communication : selon que vous êtes DG, "dircom", ou en agence, votre valeur ajoutée, vos intérêts, vos attentes vis à vis de cette fonction méritent d'être réfléchis. Vous avez besoin de comprendre dans quel système vous évoluez.

- L’accompagnement de projets : si vous lancez un nouveau service, un nouveau produit, une nouvelle entité, vous aurez besoin de réfléchir à la façon dont vous allez communiquer cette nouveauté.

- la formation et l'accompagnement de négociations : je m'appuie sur le modèle de la la Négociation Raisonnée à travers un partenariat avec le Centre Européen de la Négociation.



Mes compétences :

Formation

Management de transition

Médias

Presse

Process Com

Journalisme

Conseil en négociation

Conseil en communication

Coaching de cadres

Coaching d'équipe

Coaching de dirigeants