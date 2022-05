Philippe EXPOSITO

Bonjour à tous...

Né à Bidart, un village de la côte Basque(fr), j'ai grandi dans un environnement naturel magnifique, au sein d'une famille dynamique.

Tout jeune je m'essayai à la vente dans le magasin d'électroménager de mon grand père, et aux activités manuelles avec les fonds de sacs de ciment de Papa.

Après un parcours scolaire sans éclats, je me surprends à finir premier ex-aequo de ma promo vente-comptabilité. Dés lors il apparu évident que mes futurs emplois seraient un mixe de bureaux, de terrains(ou extérieurs) et de travail d'équipe.

Il me vient en mémoire un passage,dans un grand groupe d'assurance, GAN où j'ai révisé mes gammes de commercial, de financier, de formateur, de manager, d'organisateur avec en fil rouge: le respect de la personne quelque soit son statut social. En 14 années d'activités je les ai(presque)tous vu ...

Puis de graves évènements familiaux m'ont fait prendre un virage inattendu. Au revoir les voyages, les salons, les costumes et les discours policés...Bonjour les usines, la poussière, les bleus de travail, et les adjectifs fleuris...

Ma force de caractère aidant, la reconversion ne fût qu'une... formalité .

je découvre à l'usine PBA de St palais(64)les métiers du béton.

Destinée ou continuité de jeux d'enfant?..Toujours est- il que je trouve mon bonheur au coeur d'une équipe, unie autour d'un jeune directeur avant-gardiste.

je suis formé aux métiers de coffreur, armaturier, lecture de plans, organisation du parc... plus tard voyant mon intérêt pour le travail on me forme conducteur de centrale à béton avec pour mission d'en assurer tout le service BPE(Béton Prêt à l'Emploi), élaboration de plannings: clients, chauffeurs,commandes granulats et adjuvants, facturations clients, entretiens et maintenance des organes de productions...puis installations de deux centrales neuves(1*2 m3 et 2*2 m3)

Mon passage au GAN prenait tout son sens, et me voilà à nouveau dans l'élément: bureau-terrain.

Formé Sauveteur Secouriste du Travail (SST),j'accepte une formation d'Animateur Prévention Sécurité (APS),qui sera sanctionné par un diplôme avec mention après un an et demi de formation en alternance,assuré par le Centre d'Etude et de Recherche de l'Industrie du Béton(CERIB).

Le déménagement professionnel de mon épouse m'oblige avec regrets à quitter le Pays Basque.

Me voici dans la capitale avec quelques qualifications et beaucoup de doutes...complexe provincial vite oublié.

Après 3 mois d'intérim chez SOCATOP via ALP'emploi, m'y voici promu Chef d'équipe de la centrale à béton. Je gère une équipe de prés de 20 personnes, assure le suivis et la qualité des livraisons de béton sur les différents ateliers de la construction du tunnel de l'A86 OUEST(10 km de Versailles au sud à Rueil-malmaison au nord).

Veiller à la synergie entre les ateliers et ne rien "lâcher" sur la SECURITE, voila un défi de taille...que toute l'équipe a jusqu'à ce jour relevé avec brio: 0 arrêt avec accident, 0 accident,sur zone ou sur l'ensemble du chantier y compris tunnel.



Merci d'avoir eu la patience de lire ce "roman" et peut être écrirons nous la suite ensemble...



PHILIPPE



Mes compétences :

Béton

BTP

Hydraulique

Logistique

As400

Prospection commerciale

Sécurité au travail