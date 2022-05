Philippe EYINGA

2006 : PROSYSTEL - Responsable de déploiement de baie Dslam pour le compte de COMPLETEL via HUAWEI



2004 - 2005: NORTEL - Responsable de déploiement de baies radio GSM (Passage en Edge de 3500 sites GSM



2001 - 2004: NOKIA - Responsable de déploiement de baies radio et bsc, autocommutateur, trial ADSL



1997 - 2001: NOKIA - Superviseur d'installation et de mise en service



1983 - 1997: SAT groupe SAGEM - Technicien de mise en service d'équipements de transmission numériques



Mes compétences :

Radiocom 2G - 3G - LTE (infra)

DSLAM

Management d'equipes