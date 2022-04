Jean Michel FORET

Bonjour,



Après 27 ans au service de l institution militaire dont 10 dans le domaine du soutien psychologique, je veux aujourd'hui mettre cette expérience au service des entreprises, des associations, des administrations...



Mes compétences dans le domaine du facteur humain sont les suivantes :



• Audit, conseil et accompagnement dans l’identification et l’évaluation des facteurs de risques psychosociaux

• Appui dans l’élaboration, l’organisation et le pilotage d’un dispositif de prévention et d’accompagnement des salariés

• Ingénierie de la formation et formation des salariés, des cadres de contact et cadres dirigeants dans le domaine du stress et des RPS

• Appui à la gestion du retentissement humain des situations de crise

• Supervision de groupe et analyse de la pratique

• Animation de séances psychophysiologiques de gestion du stress et de relaxation

• Evaluation au recrutement et bilans de compétences

• Management : encadrement et coordination d’une équipe de psychologues (planification, formation, évaluation)



N'hésitez pas à me contacter.





